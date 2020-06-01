Магадан, Магаданская область, , 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За 1 июня выплаты перечислены родителям 10 555 детей. Всего на Колыме около 23 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в регионах началась выплата стимулирующих доплат на детей от трёх до 16 лет.