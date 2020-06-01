Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Расследовать обстоятельства гибели гражданина США Джорджа Флойда, скончавшегося в полицейском участке Миннеаполиса, будет генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. О его назначении с целью возглавить расследование этого дела вместо прокурора округа Хеннепин Майка Фримена в прошедшее воскресенье, 31 мая, объявил губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщает NBC News.

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«К сожалению, наши избиратели, особенно других рас, потеряли веру в способность прокурора округа Хеннепин Майка Фримена справедливо и беспристрастно расследовать и вести эти дела», — говорится в письме, направленном палатой представителей штата в адрес губернатора штата.

Отмечается, что с сегодняшнего дня, 1 июня, Эллисон и Фримен продолжат работу над расследованием вместе. В ходе встречи они обсудят дальнейший ход расследования. Параллельно выяснением обстоятельств смерти Флойда занимается Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

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Как сообщало ИА REGNUM, афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая после задержания по подозрению в мелком правонарушении. При задержании полицейский придавил его коленом к асфальту. Позднее мужчина скончался в полицейском участке. Полицейский, придушивший Флойда, был уволен из полиции и теперь обвиняется в непредумышленном убийстве.

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