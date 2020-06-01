Черкесск, , 09:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, достигло 61 человека. Вместе с теми, кто был с ними в контакте и вынужден уйти на самоизоляцию, число выбывших из строя медиков составило почти 200 человек.

Об этом 31 мая в ходе прямого эфира в Instagram сообщил министр здравоохранения региона Казим Шаманов. По его словам, всего в республике для лечения больных с COVID-19 организована работа четырех госпиталей. Помощь пациентам оказывают 557 медицинских работников.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 31 мая, в Карачаево-Черкесии подтверждено 1067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 308 пациентов, скончались пять человек.

СКР по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина организовал проверку по сообщениям в соцсетях и в СМИ о том, что в республике замалчивается истинная ситуация с распространением инфекции.

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