Воронеж, , 09:44 — REGNUM Ежедневные рейды по проверке соблюдения обязательного масочного режима стартовали в Воронеже 1 июня, рейды будут проводиться в течение недели, сообщила пресс-служба мэрии. В рамках рейдов полицейские совместно с чиновниками будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте как пассажирами, так и водителями.

«Во время рейдов многие надевают маски только тогда, когда сотрудник полиции останавливает автобус. Но маски нужно надевать не для участкового, не для того, чтобы он не выписал административный протокол, — они необходимы для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих», — прокомментировал заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в Воронежской области действует с 12 мая: ношение масок или повязок в магазинах, транспорте, в других общественных местах в регионе обязательно. Однако значительная часть населения указ губернатора игнорирует.