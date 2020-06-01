Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин — радиста с научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и охранника автостоянки. Обоих подозревают в педофилии и развратных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним мальчикам. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате проведения широкомасштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий 30 мая мужчин задержали. По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, части 3 статьи 135, части 3 статьи 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

«В настоящее время сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к серии аналогичных преступлений», — отмечают в ведомстве.

По данным издания «Конкретно.ру», задержанный — 59-летний житель Васильевского острова. До недавнего времени мужчина работал на научно-исследовательском судне «Профессор Логачев» радистом и по долгу службы длительное время находился в командировках.

Мужчину задержали в одной из квартир на улице Тамбасова, в то время, когда он должен был находиться в командировке, рассказала жена подозреваемого телеканалу «78». В компании с мужчиной были двое школьников — 14-летний учащийся восьмого класса из Красного Села и 13-летний ученик из Стрельны.

Проверяя всех знакомых школьников, следователи вышли еще на одного мужчину — 56-летнего охранника автостоянки. Он также подозревается в интимной связи с восьмиклассником, а также 13-летним воспитанником детского дома и 18-летним учащимся лицея.

«При обыске дома у радиста изъяли три гаджета, 10 CD-дисков, три жестких диска, фотоальбомы, тетради и блокноты, флешки с фото‑ и видеоматериалами порнографического характера, в том числе с участием задержанного и подростков, — уточняет издание «Конкретно.ру». — У охранника в съемной квартире на улице Лёни Голикова нашли три ноутбука, пять телефонов, «секс-игрушки», блокноты с записями».