Южно-Сахалинск, , 09:48 — REGNUM Летняя детская оздоровительная кампания стартовала на Сахалине. Островной регион начал её первым в стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

На Сахалине начали работу детские летние лагеря Правительство Сахалинской области

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1 июня в островном регионе открылись детские лагеря. Всего для школьников Сахалина и Курил доступны более 300 различных учреждений, где они смогут отдохнуть и поправить здоровье. На организацию оздоровительной кампании для детей бюджет региона направил более 500 млн рублей.

«По традиции летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня, в День защиты детей. В этом году из-за пандемии было очень непросто её организовать. Но мы это сделали, причем, первыми в стране. Очень важно, чтобы наши ребята смогли хорошо отдохнуть, весело и с пользой провести время. Безусловно, особое внимание мы будем уделять безопасности наших детей, соблюдению санитарных требований. Но, думаю, это никак не отразится на качестве отдыха, он будет как всегда насыщен интересными событиями», — рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

«Мы так долго сидели на карантине, так соскучились по своим друзьям, здорово, что мы все сейчас здесь вместе, бегаем, играем, делимся эмоциями», — поделилась школьница из Южно-Сахалинска Василиса Медведова.

Всего в островных школах летом будут работать около 290 лагерей дневного пребывания. Стоимость путевок в них от 2 до 17 тыс. рублей. Также откроются 20 палаточных лагерей и 40 лагерей труда и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, детские лагеря Сахалина будут работать по типу обсерватора, посещения в них будут запрещены даже родителям. Это делается в целях предотвращения распространения коронавируса.