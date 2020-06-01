Москва, , 09:42 — REGNUM В российских больницах по-прежнему наблюдается нехватка средств индивидуальной защиты, проблему необходимо срочно решить в связи с угрозой второй волны коронавируса. Об этом говорится в письме врачей, экспертов и благотворителей вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает 1 июня РБК.

Авторы письма также призвали к пересмотру документов, которые регулируют закупки средств защиты. Существующая система в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения», отметили они.

Эксперты указывают на то, что в почти половине медицинских организаций нет чёткого алгоритма расчёта потребности в средствах индивидуальной защиты, не прописан он и Минздравом. Кроме того, медики опасаются открыто говорить о нехватке защитных средств, они охарактеризовали эту тему как «опасную и рискованную для любого комментирования и обсуждения».

Отечественное производство только на 27% покрывает потребность в респираторах, на 17% — в перчатках, на 11% — в противочумных костюмах, говорится в письме.