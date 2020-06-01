Ставрополь, , 09:47 — REGNUM Два центра амбулаторной онкологической помощи планируется открыть в 2020 году в Ставропольском крае — в столице региона и городе Буденновске. Их оснастят диагностическим оборудованием и откроют на их базе койки дневного пребывания для проведения химиотерапии, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе краевого минздрава.

Первый центр амбулаторной онкологической помощи на Ставрополье был открыт в 2019 году на базе городской больницы Кисловодска. На его создание и оснащение из бюджета региона было затрачено более 14,5 млн рублей. По данным ведомства, в дневном стационаре медучреждения уже проведено более 150 курсов химиотерапии.

Отмечается, что онкологическая служба Ставрополья ведет свой отчет с мая 1945 года, а в октябре того же года в регионе начал работать краевой онкодиспансер. В настоящее время в учреждении трудятся порядка 900 медиков, в год проводится почти 10 тыс. операций. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в онкодиспансере обновили медоборудование на 613 млн рублей. В 2021 году планируется начать строительство нового корпуса диспансера.