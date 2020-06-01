Грозный, , 09:30 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров ознакомил жителей республики с ходом борьбы с коронавирусной инфекцией в республике. Он успокоил граждан, сообщив, что подтвержденный диагноз по этой новой опасной инфекции не является приговором, так как в Чечне имеются все условия, в том числе хорошие врачи, что позволяет успешно справляться с ситуацией.⠀«Вместе с тем нужно довести до людей, что диагноз COVID-19 ещё не приговор и не повод для паники. Стресс в таких случаях может только усугубить состояние. У нас в республике есть все условия для оказания качественной медицинской помощи для больных коронавирусной инфекцией», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после совещания с медицинскими работниками, в том числе с главой минздрава Эльханом Сулеймановым.

Как отметил Кадыров, в госпиталях, переоборудованных из медучреждений, имеются в достаточном количестве свободные места и все необходимые медикаменты. Медперсонал полностью справляется с нагрузкой, заверил граждан глава республики.