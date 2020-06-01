Бангкок, , 09:30 — REGNUM Единственный новый случай заражения коронавирусом в Таиланде за сутки выявлен у вернувшейся из России вывозным авиарейсом гражданки страны. Об этом 1 июня рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня зарегистрирован только один случай заражения. Новая пациентка — гражданка Таиланда 43 лет», — заявил пресс-секретарь.

Также он добавил, что женщина поступила в городскую больницу Паттайи из государственного карантина, после возвращения из России вывозным рейсом 20 мая, и отметил, что это пятый случай заражения среди вернувшихся из РФ граждан страны.

Кроме этого, Висануйотхин уточнил, что теперь общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 3082.

Кроме этого, он отметил, что за прошедшие 24 часа в Таиланде никто не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 57. При этом 2965 пациентов в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение последних суток в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из регионов