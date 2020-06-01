Москва, , 09:25 — REGNUM С 1 июня в Москве услуга проката велосипедов и самокатов стала общедоступной. Об этом сообщил вице-мэр города Максим Ликсутов.

Ранее транспорт обслуживал только курьеров и волонтёров. С 1 июня он открывается для всех желающих.

«Для курьеров и волонтёров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году», — сказал Ликсутов.

Для поездки на велосипедах и самокатах, как и на других видах транспорта в Москве, необходим цифровой пропуск.