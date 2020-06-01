Белгород, , 09:24 — REGNUM Пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончался в больнице Белгорода 31 мая. Это 20-й летальный исход с начала пандемии, сообщает региональный оперативный штаб.

Скончавшийся — житель Ракитянского района 1982 года рождения. Мужчина проходил лечение в городской больнице №2 Белгорода.

В больницах региона в тяжёлом состоянии на ИВЛ на 31 мая находилось 18 человек.

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