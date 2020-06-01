Кош-Агачский район, Алтай, , 09:19 — REGNUM Работники дошкольных учреждений Кош-Агачского района Республики Алтай пожаловались на массовые сокращения. Об этом они рассказали в коллективном видеообращении, опубликованном в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По их словам, массово сокращаются штатные единицы старших воспитателей, воспитателей, младших воспитателей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов и других работников. Они задались вопросом, какую цель преследует администрация, учитывая, что президент страны Владимир Путин ранее говорил о недопустимости сокращения и сохранении всех рабочих мест в условиях пандемии.

«А теперь на что мы должны жить и каким-то образом обеспечивать свои семьи? Социальная напряженность в коллективах достигла своего предела, мы, работники указанных структур, готовы выйти на митинг в поддержку своих трудовых прав и даже забастовку», — говорится в обращении, адресованном депутату регионального парламента Сергею Кухтуекову.

Напомним, ранее в Минтруда РФ предложили запретить отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя. Как сообщало ИА REGNUM, в случае принятия поправок эта мера будет действовать временно в 2020 году.

Читайте также: В Минтруде РФ предложили ввести запрет на увольнения во время эпидемии