Волгоград, , 09:23 — REGNUM Мужчина с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончался в Волгограде 31 мая. Это 20-й летальный исход с начала пандемии, сообщает региональный оперативный штаб.

Пациенту было 52 года, он проживал в городе Волжский. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической инфекционной больницы №1. У него зафиксировали заражение коронавирусом с бронхопневмонией. У пациента также имелся ряд хронических заболеваний.

В больницах региона на 31 мая с подозрением на коронавирус находилось 1650 взрослых и 78 детей. На лечении с подтверждённым диагнозом — 1984 человека.