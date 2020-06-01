София, , 09:27 — REGNUM Официальное отстранение от должности заместителя министра экологии Болгарии Красимира Живкова ожидается 1 июня. Замминистра оставлен под арестом по решению суда в рамках дела о махинациях с опасными отходами, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Заседание специализированного уголовного суда началось днём 31 мая и завершилось ночью. Дело касается махинаций с доставкой и утилизацией опасных отходов из Италии. Помимо Живкова, арестованы ещё четыре человека.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что именно обвиняемые, вероятно, совершили преступление, и оставлять их на свободе нельзя. Решение суда о продлении ареста может быть обжаловано в течение трех дней.

Сторона обвинения полагает, что Живков находился в составе преступной группы, созданной с корыстной целью. Своими неправомерными действиями он помогал бизнесменам в махинациях с доставкой и переработкой отходов, при этом большая часть такой деятельности была фиктивной.

Группе из десяти человек инкриминируют преступления против охраны окружающей среды, налоговые преступления и подделку документов.