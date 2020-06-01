Москва, , 09:16 — REGNUM В инфекционной больнице № 2 в Москве проходят лечение 228 пациентов с COVID-19, сообщила 1 июня главный врач медучреждения Светлана Краснова.

«В больнице 531 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 297 человек с подозрением на COVID/228 случаев подтверждено лабораторно», — написала она в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 405 843 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4693 человека, выздоровели — 171 883. В Москве выявлено 180 тыс. носителей коронавируса.

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