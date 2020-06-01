Киншаса, , 09:16 — REGNUM В правительстве ДР Конго сообщили о новых ограничениях для проведения похоронных церемоний, введенных во избежание дальнейшего распространения коронавируса в стране. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на официальной постановление правительства ДР Конго.

По информации журналистов радиостанции, на похоронные церемонии будут допускаться не более 20 человек. В правительстве предупредили, что все нарушители данного предписания будут преследоваться законом.

По сообщению репортеров, жители страны, в частности в Киншасе, негативно восприняли это нововведение.

Представители министерства здравоохранения страны ранее сообщили, что в общей сложности от COVID-19 в ДР Конго выздоровели 400 пациентов. Всего в ДР Конго подтвердили более 2800 случаев заражения коронавирусом, 69 из которых — с летальным исходом.