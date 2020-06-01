Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве с 1 июня открылись для прогулок и занятия спортом парки и природные территории. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Это радостная новость, ведь мы понимаем, как сильно жители столицы соскучились по шустрым белкам, пению птиц, утренним пробежкам и обычным прогулкам по цветущим аллеям», — рассказали в Мосгорпарке.

Посетителей просят соблюдать меры безопасности и средства защиты.

Пока нельзя пользоваться лавочками, беседками, действует запрет на проведение массовых мероприятий. Также нельзя устраивать пикники и жарить шашлыки.

Вход посетителей могут ограничить, парки будут патрулироваться, работает система видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Москве разрешили занятия спортом и прогулки в соответствии с графиком.