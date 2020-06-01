Цхинвал, , 09:15 — REGNUM Партию защитных масок передали больнице в Квайсе в Южной Осетии волонтеры. Об этом 31 мая сообщает агентство «Рес».

Как сообщают журналисты, это медицинское учреждение уже не первое, где группа волонтеров из четырех человек раздала маски. За два месяца добровольцы изготовили более пяти тысяч средств защиты. Они раздавали их в медучреждениях, силовых структурах и МЧС.

«Когда в республике выявили первых заболевших, жители нашего города сильно волновались и боялись, и на фоне этого, у некоторых поднималось давление, появлялись другие недуги. Сейчас они видят, что у руководства республики все под контролем, они делают все, чтобы вирус не вышел из стен больницы, и люди успокоились», — рассказала на встрече с волонтерами главврач больницы в Квайсе Ульяна Хугаева.

Представитель волонтеров, югоосетинский дизайнер Хох Бекоев рассказал журналистам, что пока пошив масок приостановлен, так как кончился материал для них. Доставка в республику нового затруднена из-за закрытых границ. Всего на маски ушло 700 метров ткани.

Напомним, в Южной Осетии выявлено 38 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 уже выписаны из медучреждений.

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