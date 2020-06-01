Москва, , 09:12 — REGNUM Примерно 304 тысячи человек остаются под наблюдением медиков на территории России из-за подозрения на наличие у них коронавируса. Об этом 1 июня рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 304 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что за минувшие сутки в стране было проведено 279 тысяч тестов на коронавирус, а общее число таких исследований с начала пандемии составляет 10,9 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор МГМУ имени И. М. Сеченова, глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что кроме пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, высокому риску заразиться коронавирусной инфекцией подвергаются курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем.