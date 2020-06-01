Омск, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 июня в региональном оперативном штабе.

Всего в Омской области по состоянию на 1 июня коронавирус выявлен у 1411 человек. 444 человека выздоровели, в том числе 11 — за последние сутки.

Всего в регионе проведено 127 864 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период скончались 20 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области коронавирус выявлен у 1318 человек