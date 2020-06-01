Кейптаун, , 09:07 — REGNUM Известный южноафриканский оппозиционный политик Джулиус Малема обратился к жителям страны с призывом отказаться от посещения богослужений во время пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в соответствии с постановлением президента ЮАР Сирилла Рамафосы, начиная с 1 июня в ЮАР официально открываются места отправления культа. Однако единовременно в церкви смогут находиться не более 50 человек.

Со своей стороны, Малема заявил, что открытие церквей угрожает жизни верующих, поскольку увеличивает их риск заражения коронавирусом. В связи с этим Малема призвал религиозных лидеров отказаться от проведения богослужений, «если им дорога жизнь прихожан».

Малема также призвал членов своей политической партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) воздержаться от посещения богослужений, назвав их «ловушкой».

К настоящему моменту в ЮАР выявили 32 683 случая заражения коронавирусом, 683 из которых с летальным исходом.

Начиная с понедельника, 1 июня, в стране также будет возобновлена добыча полезных ископаемых и работа предприятий. Также с понедельника будет разрешена продажа алкоголя.

Однако отели, дома отдыха, парикмахерские и кафе будут закрыты, сообщили репортеры.

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