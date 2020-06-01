Оренбург, , 09:02 — REGNUM В Оренбургской области 1 июня на военных полигонах стартует летний период обучения. К этому времени полигоны прошли санобработку в целях пресечения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ЦВО.

Дезинфицированы учебно-материальная база полигонов; места проведения занятий по огневой, тактико-специальной, горной, воздушно-десантной подготовке, а также командные пункты, фортификационные сооружения, дороги и прилегающая территория Тоцкого и Донгузского полигонов.

Для проведения обработки привлекались авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1.