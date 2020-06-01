Москва, , 09:01 — REGNUM С 1 июня в Москве в рамках нового этапа снятия санитарных ограничений возобновляют работу непродовольственные магазины.

В столице начинают работать магазины с непродовольственными товарами, торговые центры, автосалоны, а также некоторые предприятия сферы бытовых услуг.

При посещении магазинов будут действовать санитарные регламенты, лимитирующие число посетителей, ограничивающие работу примерочных. Также покупателям необходимо использовать маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

Электронный пропуск «на иные цели», необходимый для посещения непродовольственного магазина, выдаётся два раза в неделю.

В сфере бытовых услуг открываются прачечные, химчистки, мастерские — те предприятия, где контакт с клиентом минимален.

«И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть, но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализаций, это все равно составляет сотни людей», — ранее пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 5 июня планируется открытие ярмарок выходного дня.