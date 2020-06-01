Сунжа, Ингушетия, , 08:59 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения боевиками на силовиков 30 мая. Устанавливаются личности бандитов и все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, в ходе оперативного мероприятия в одной из хозяйственных построек в городе Сунжа 30 мая была обнаружена группа членов бандформирования. В городе был введен режим контртеррористической операции.

Силовики оцепили здание с боевиками и предложили им сдаться, однако те открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были нейтрализованы ответным огнем. На месте боестолкновения было обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

Личности боевиков установлены, сообщили в НАК. Они планировали совершить преступления террористической направленности на территории республики.

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