Вашингтон, , 08:58 — REGNUM В США власти обязаны обеспечить безопасность журналистов, которые освещают протесты в крупных американских городах. Об этом говорится в заявлении руководителя программ Комитета защиты журналистов Карлоса Мартинеса де ла Серна.

По его словам, целенаправленные нападения на журналистов свидетельствуют о полном пренебрежении той важной ролью, которую они играют.

«Власти во всех городах США должны проинструктировать полицию не затрагивать журналистов и обеспечить им возможность безопасно сообщать об акциях протеста без опасений травм или возмездия», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

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