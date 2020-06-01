Мадрид, , 09:00 — REGNUM Большая часть провинций Испании с 1 июня перейдёт на третий из четырех этап смягчения карантинных мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 1 июня сообщает минздрав Испании.

При этом известно, что план правительства страны по смягчению карантинных мер содержит в себе четыре этапа — от нулевого до третьего.

Кроме этого, указывается, что в провинциях, в которых проживает примерно 70% населения страны с 1 июня наступает предпоследний этап смягчения мер санитарной безопасности. Согласно ему, проживающим в регионах гражданам Испании ещё пока нельзя покидать свои провинции, однако уже убираются временные интервалы для прогулок и запрет на занятия спортом в уличных условиях.

Помимо этого, разрешается встречаться с родственниками и близкими группой с максимальным количеством 15 человек. Рестораны и кафе могут принимать гостей не только на террасах, но и внутри, при условии не более 40% занятых столиков, а также возобновляют деятельность пляжи и бассейны, торговые центры, театры, кинотеатры и спортзалы с ограничением на одновременное посещение лиц.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мае 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $34,8 млрд, что на 23,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.