Анадырь, , 09:09 — REGNUM На Чукотке 1 июня более двух тыс. семей получили единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Всего перечислено семьям с детьми 29 млн 300 тыс. рублей.

«Мы продолжаем помогать семьям с детьми в трудных жизненных ситуациях и рады каждому ребёнку, рождённому на Чукотке. Растёт региональный маткапитал, увеличиваются меры ежемесячной и разовой финансовой помощи, поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, семей оленеводов и морзверобоев», — сказал губернатор Роман Копин.

Всего 9 тыс. детей Чукотского автономного округа имеют возможность получить 10 тыс. рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент РФ Владимир Путин. Заявления принимают в ПФ до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, более 180 тыс. семей в Якутии могут получить по 10 тыс. на детей от трёх до 16 лет.