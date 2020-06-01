Ставрополь, , 08:56 — REGNUM Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 1 июня достигло 2568. За минувшие сутки в регионе выявлено 83 носителя инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

На Ставрополье также зарегистрирован 47-й случай смерти пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии в крае в настоящее время находятся 34 человека с подтвержденным диагнозом, состояние еще 238 пациентов оценивается как средней степени тяжести. За вчерашний день в крае выздоровели и выписаны из-под меднаблюдения 35 человек, за все время пандемии — 1102.

Напомним, ранее власти Ставрополья продлили до 7 июня 2020 года включительно режим всеобщей самоизоляции, введенный на территории края для предотвращения распространения коронавируса. С 18 мая в регионе также действует обязательный масочный режим.

Читайте также: На Ставрополье вновь продлили режим самоизоляции