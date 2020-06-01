Ростов-на-Дону, , 08:57 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» встретили пассажиров вывозного рейса из Нью-Йорка. Как уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре, в Ростов-на-Дону прилетели 146 граждан России — жители 11 регионов.

По официальным сведениям, на борту находились 29 жителей Ростовской области, 17 волгоградцев, 13 жителей Ставрополья, двое воронежцев, 12 человек из Северной Осетии — Алании, трое — из Кабардино-Балкарии, 11 крымчан, трое жителей Калмыкии, 53 жителя Краснодара. В обсерватор помещены три человека. Это два жителя Саратовской области и один — из Астрахани.

Напомним, что перед посадкой в Ростове-на-Дону рейс приняли в Москве. Затем борт направился в Махачкалу. По некоторым данным, в пункте назначения высадились пятеро жителей Дагестана и три жителя Чечни.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ещё один вывозной рейс (авиакомпании «Аэрофлот») следовал по маршруту Нью-Йорк ― Москва ― Екатеринбург ― Новосибирск. На борту после посадки находились 322 гражданина России.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывозной авиарейс из США доставил граждан России в Новосибирск