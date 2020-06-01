Кызыл, , 08:43 — REGNUM В лесах на территории Тувы введён режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Отмечается, что режим введён с 29 мая постановлением регионального правительства в связи с высокой пожарной опасностью. Добавим, что в этот период гражданам запрещено находиться в лесу.

Напомним, в середине мая режим ЧС в лесах республики был снят в связи со стабилизацией обстановки. К тому времени здесь действовало три лесных пожара на общей площади 633 га.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в апреле. К концу месяца было зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 9,5 тыс. га. Это больше, чем за весь прошлый год, когда произошло 42 пожара, охвативших около 8,3 тыс. га леса.

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