Саратов, , 09:59 — REGNUM В Саратовской области 1 июня подтвердились 96 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 3174 человека, выздоровели 1206 человек, за последние сутки — 48 пациентов. С начала пандемии скончались 34 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены носители коронавируса из числа контактных лиц — 49 человек, 43 случая заражения — из неустановленных источников, четверо прибыли из других регионов.

Больше всего заразились коронавирусом лица старше 60 лет — 31 человек, от 40 до 49 лет — 18 жителей, от 50 до 59 лет — 19 человек, шестеро детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 85 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,6 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната (ПНИ), находящегося в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, у 101 человека выявили наличие коронавируса в организме.

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