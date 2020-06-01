Амстердам, , 08:40 — REGNUM За минувшие сутки в Нидерландах было выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июня сообщает Национальный институт здравоохранения страны.

Также сообщается, что в результате этого общее количество зараженных выросло до 46 442 человек.

Кроме этого, указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 5 пациентов и теперь общее число летальных исходов стало 5 956.

При этом уточняется, что в Нидерландах в настоящее время с COVID-19 госпитализировано 11 735 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Чили за минувшие сутки составило 4830.