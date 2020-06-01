Хоторн, США, , 08:35 — REGNUM Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на сотрудничество с Роскосмосом и по-русски ответил главе ведомства Дмитрию Рогозину на поздравление с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon. Сообщение Маска опубликовано в Twitter.

В 2014 году после наложения на Россию американских санкций Рогозин, находившийся на посту вице-премьера РФ, предложил США использовать батут, а не российские ракеты, для отправки астронавтов на орбиту. После успешного пуска корабля Crew Dragon, который состоялся 30 мая, Илон Маск напомнил слова Рогозина и написал в блоге, что «батут работает».

Глава Роскосмоса 31 мая поздравил Маска с пуском корабля и его успешной стыковкой с МКС. Рогозин добавил, что шутка Маска о батуте ему понравилась, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Маск ответил главе Роскосмоса по-русски.

«Спасибо, сэр, ха-ха», — написал Илон Маск и добавил, что также рассчитывает на «взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли совершили переход на МКС. Их доставил на орбиту корабль компании SpaceX Crew Dragon.

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