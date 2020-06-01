Нижнекамск, Татария, , 09:58 — REGNUM В Нижнекамске 1 июня откроется обновленный детский оздоровительный лагерь «Кама», в котором будут проводиться сертифицированные смены международного детского центра «Артек», сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

Татария стала 7-м регионом России, где есть «губернаторский лагерь». Подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве между Татарией и Международным детским центром «Артек» также состоится в «Каме» 1 июня.

Лагерь обновили и расширили инфраструктуру благодаря президентской программе реновации лагерей «Лето детям» и при поддержке республиканского министерства по делам молодежи. В учреждении обновили входную группу и спальные корпуса, отремонтировали и оснастили современным инвентарем столовую, кухню и обеденный зал. Один из корпусов адаптировали для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также, изменения претерпела и территория лагеря. Для детворы здесь обустроены спортивные площадки, зоны прогулок, построили новые арт-объекты. Реставрации подверглась визитная карточка лагеря — скульптура «Пионеры».

В дальнейшем планируется принимать на площадке «Камы» не только детей из республики, но и их сверстников со всех уголков страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в рамках масштабной республиканской программы капитального ремонта, строительства и реконструкции подготавливают детские лагеря к новому сезону.

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