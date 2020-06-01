Найроби, , 08:37 — REGNUM Заражение коронавирусом подтвердили еще у 74 человек в Кении за сутки. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление главного административного секретаря министерства здравоохранения Кении Рашида Амана на пресс-конференции.

По словам Амана, за последние сутки в стране было протестировано 1574 образца. Всего в Кении выявили 1962 случая заражения коронавирусом.

Аман добавил, что еще 14 человек выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших от COVID-19 в Кении достигло 478.

Пользуясь случаем, он призвал жителей страны оказывать поддержку мерам правительства по предотвращению новых случаев заражения.

«В текущих обстоятельствах предполагается, что каждый из нас должен пойти на многое, чтобы число заражений снижалось. В борьбе с вирусом не стоит ждать чудес, единственное решение — контролировать его и предотвращать все, что способствует его распространению», — заявил Аман.