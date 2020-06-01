Сантьяго, , 08:32 — REGNUM Количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Чили за минувшие сутки составило 4830. Об этом 1 июня сообщает минздрав страны.

Также уточняется, что 4437 из этого числа — активные и ещё 393 — носители вируса без симптомов.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 99 688.

Кроме этого, указывается, что число летальных исходов от COVID-19 в стране за последние сутки составило 57, и теперь общее число умерших равно 1054.

При этом в Чили вылечились от COVID-19 42 727 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число зараженных коронавирусом на территории Бразилии на сегодняшний день составляет более 500 тысяч человек.