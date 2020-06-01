Тбилиси, , 08:32 — REGNUM В Грузии выявили коронавирус у дальнобойщика, который вернулся из России. Об этом 31 мая рассказала журналистам глава районного отделения Службы общественного здоровья Мариета Гонашвили, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Она рассказала, что водитель на российской территории согласился подвезти соотечественника из грузинского села Озаани. Когда они приехали 22 мая в Грузию, на границе попутчика поместили на карантин, а водителя, по протоколам безопасности, отправили в самоизоляцию.

«Водитель трайлера не знал, что у жителя Озаани подтвердился коронавирус. Он находился в самоизоляции», — рассказала Гонашвили.

С 29 мая протоколы безопасности изменились, и начали брать анализы на исследования у всех вернувшихся из-за границы водителей дальнобойщиков. У прибывшего из России водителя был выявлен коронавирус.

«У водителя трайлера есть жена и двое детей. Всего есть десять лиц, находившихся в контакте с ним. Среди них врачи скорой помощи. У его супруги выходили камни и тогда вызвали «скорую», — добавила Гонашвили.

Напомним, в Грузии в течение 31 мая было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом. Это был самый большой показатель за месяц.

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