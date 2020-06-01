Калининград, , 08:25 — REGNUM Волонтер Людмила Высоцкая смогла экстренно доставить лекарства и спасла жизнь пенсионерке в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Высоцкая работает художником по янтарю. С началом пандемии она зарегистрировалась волонтером и стала помогать пожилым людям, покупая и доставляя продукты и лекарства.

Во время выполнения одной из заявок, поступивших на горячую линию #МЫВМЕСТЕ, волонтерке поступило задание экстренно доставить лекарства пожилой женщине.

«Так получилось, что купил ей кто-то, да не те лекарства. Мне поступило задание купить срочно и это жизненно-важные лекарства», — рассказала Высоцкая.

Пенсионерке становилось все хуже, но волонтерка успела довезти ей необходимые лекарства и тем самым спасла жизнь.