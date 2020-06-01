Бразилиа, , 08:29 — REGNUM Общее число зараженных коронавирусом на территории Бразилии на сегодняшний день составляет более 500 тысяч человек. Об этом 1 июня сообщает бразильский минздрав.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 16 409 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество стало 514 849.

Также сообщается, что за это же время 408 человек в Бразилии умерли от COVID-19 и потому число летальных исходов теперь составляет 29 314.

При этом указывается, что 206 555 пациентов в стране на сегодняшний день вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ираке за сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом.