Бровары, Украина, , 08:26 — REGNUM В Броварах арестованы 20 вероятных участников массовой криминальной «разборки», закончившейся перестрелкой, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога… Двум лицам объявлено подозрение заочно — до задержания», — рассказал он.

Аваков отметил, что на очереди — организаторы «разборки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Броварах произошла перестрелка с участием примерно ста человек. По данным полиции, перевозчики не поделили маршруты и решили выяснить отношения при помощи оружия.

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