Бровары, Украина, 1 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Броварах арестованы 20 вероятных участников массовой криминальной «разборки», закончившейся перестрелкой, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
Аваков отметил, что на очереди — организаторы «разборки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Броварах произошла перестрелка с участием примерно ста человек. По данным полиции, перевозчики не поделили маршруты и решили выяснить отношения при помощи оружия.
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