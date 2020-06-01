Москва, , 08:22 — REGNUM Кроме пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, высокому риску заразиться коронавирусной инфекцией подвергаются курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем. Об этом заявил профессор МГМУ имени И. М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

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Он пояснил, что алкоголь и сигареты не только не могут защитить от инфекции, как это ранее рекламировали представители бизнеса, и, конечно же, не являются спасением от COVID-19, но и, напротив, ослабляют иммунную систему и делают человека более уязвимым к вирусу.

«Вредные привычки приводят к тому, что человек ослабевает, и вероятность, что он получит тяжёлые осложнения, будет больше, — подчеркнул профессор в интервью «Парламентской газете». — Нет никаких подтверждений о защитной роли алкоголя, есть только отягощающая».

Он напомнил, что, согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, курение сопровождается тяжёлым поражением лёгких. Если к этому ещё добавляется инфекция, серьёзных последствий не избежать. Такое же пагубное воздействие на лёгкие оказывает и алкоголь. Кроме того, он поражает иммунную систему, нарушает синтез необходимых веществ в печени, а это как раз те две «системы» в организме, которые должны обезвреживать в нём все вредные вещества.

«Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — заявил Демин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что курение ухудшает работу лёгких, поэтому людям с вредной привычкой труднее бороться с заболеванием COVID-19, вызываемым новым коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены.

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