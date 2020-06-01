Ташкент, , 08:21 — REGNUM Отдельную программу музыкального образования для детских садов планирует разработать министерство народного образования Узбекистана. Об этом заявил министр культуры республики Озодбек Назарбеков в интервью изданию Kun.uz.

По его словам, к разработке программы также подключится министерство культуры. Министр считает, что запросы граждан республики играют важную роль в повышении ценности искусства.

«Вот почему мы не имеем права быть равнодушными к средним школам», — сказал Назарбеков. Школа учит ценить, понимать и принимать профессиональное искусство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реорганизации министерства культуры. Кроме того, работникам культуры ввели надбавки к заработной плате.

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