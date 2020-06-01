Оттава, , 08:16 — REGNUM Число новых выявленных носителей коронавируса в Канаде за прошедшие сутки составило 75 человек. Об этом 1 июня сообщает канадский минздрав.

Согласно его данным, в результате этого общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране стало составлять 90 947.

Также указывается, что за это же время в стране 203 пациента умерли от COVID-19 и теперь общее число летальных случаев возросло до 7 295.

Кроме этого, сообщается, что в Канаде за время пандемии было проведено 1,665 млн тестов на коронавирус. При этом в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали канадские провинции Квебек (51 059 зараженных), Онтарио (27 859) и Альберта (7 010).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Германии выявили 333 новых случая заражения коронавирусом.