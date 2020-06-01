Берлин, , 08:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии выявили 333 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Также указывается, что ввиду этого общее число зараженных в стране достигло 181 815 человек.

Кроме этого, сообщается, что за этот же временной промежуток в Германии было зафиксировано 11 скончавшихся от COVID-19, и теперь количество летальных исходов достигло 8511.

При этом за последние 24 часа более 600 пациентов вылечилось от COVID-19, и потому теперь их общее число составляет более 165,9 тысячи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось до 11503, из них 35 — выявлены за последние сутки.