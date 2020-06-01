Кампала, , 08:06 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Уганде за сутки увеличилось на рекордное значение с момента подтверждения первого случая. Об этом передает ВВС Swahili.

Среди новых случаев заражения 52 были выявлены у водителей фур, 50 из которых въехали в Уганду с территории Южного Судана через пограничный пункт Элегу, а оставшиеся двое — из Кении через пограничный пункт Бусиа.

Другие 32 заболевших — лица, контактировавшие с теми, у кого ранее был подтвержден COVID-19.

«Все они находились в карантинном центре, где у них взяли анализы», — сообщили в министерстве здравоохранения Уганды.

Кроме того, в сообщении отмечалось, что коронавирус был выявлен еще у 51 иностранного водителя, которых задержали в пограничном карантинном центре.

Всего в Уганде подтвердили 417 случаев заражения коронавирусом.