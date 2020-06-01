1 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Медицинские чиновники Алтайского края 1 июня подготовили «роскошный подарок» для новорождённых с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата, реорганизовав ортопедическое отделение на базе Центра охраны материнства и детства. С сегодняшнего дня там будут работать сразу два коллектива двух разных стационаров, при этом значительно сокращается коечный фонд. Перед этим врачей-ортопедов ещё и унизили, предложив пойти в дворники и уборщики.

Светлана Шаповалова, , 09:02 — REGNUM Сегодня, 1 июня, на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края вместо отделения травматологии со скандалом открывается реорганизованное отделение травматологии и ортопедии. В связи с эпидемией коронавируса оказывать помощь там будут только экстренным больным. История примечательна тем, что в процессе этой реорганизации высококвалифицированных ортопедов уведомили о сокращении их должностей, предложив занять вакантные места уборщиков и дворников.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

История с сокращаемыми детскими врачами ортопедического отделения Центра охраны материнства и детства в очередной раз подняла вопрос о профессионализме руководителей системы здравоохранения Алтайского края. Об этом пишет канал Nelyapunov:

«Мы уже давно привыкли, что краевые чиновники не понимают разницы между оптимизацией и сокращением и очень часто подменяют одни понятия другими. С математикой они тоже не дружат, а от привычки кричать на каждом углу о своих успехах им не избавиться вовсе. Но должно же было остаться хотя бы человеческое отношение и сочувствие. Но нет. Слезы на глазах врача вызывает только применение административных мер».

Напомним, речь идёт о впечатляющим видеообращении, которое записал доктор медицинских наук, профессор, заведующий ортопедическим отделением центра Арсен Осипов. В связи с реорганизацией ортопедического отделения лично ему и всему коллективу предложили уволиться и занять вакантные должности уборщиков в стационаре.

«Ну что же, товарищи, я подписал это уведомление, написал, что с переводом на должность согласен: с 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы. Работа на свежем воздухе — она очень полезна», — иронизировал доктор, а в конце обращения не смог сдержать слёз.

Тем временем главный врач Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов тоже выступил с видеообращением, назвав инцидент с сокращением должностей «формальным признаком», заверив, что никого сокращать не планируется, напротив «сокращаемыми» врачами дорожат, их высоко ценят.

Последовали ли извинения — неизвестно, равно как и то, как в одном отделении будут размешаться теперь два коллектива двух разных больниц (Смирнов заявил, что с 1 июня в центре будет работать коллектив травматологов отделения горбольницы №12 Барнаула)? И как это скажется на качестве лечения больных детей? Возникли серьезные вопросы и к конечному фонду реорганизованного отделения.

«Было 30 коек, а станет 50, все для людей! А на самом деле, идем на сайты Гор. больницы №12 и Центра охраны материнства и детства: оказывается, было 60 и 45 койко-мест соответственно. То есть количество коек планируют уменьшить со 105 до 50. Вот где собака зарыта», — выяснили «Алтайские крайности». Любопытно, что уже спустя сутки после обнародования данной информации сайт городской больницы перестал существовать.

«Зная любовь власти скрывать следы своих «преступлений», мы сделали копию сайта. Может быть, это заинтересует Следственный комитет, которым так браво угрожал тг-канал администрации «Ленина, 59 «», — пояснили авторы расследования.

И действительно, надо отдать должное следователям, они уже выясняют, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками. На самом деле, не мешало бы оценить также действия медицинских чиновников Алтайского края.

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Потому что после публикации в СМИ возник шквал негативных оценок в сторону минздрава Алтайского края и лично его руководителя Дмитрия Попова. Они основываются не только на конкретной ситуации с детскими врачами. Жители приводят сотни фактов, как «работает» система здравоохранения региона, и описывают свой личный опыт:

«Медицина в Алтайском крае терпит крах. Чего только стоит решение о переоборудовании Бийской центральной районной больницы под ковидный госпиталь! Теперь жители десятков сел останутся без медицинской помощи. А многие медработники — без работы», пишет Ольга С.

«Закрыта больница экстренной медицинской помощи, в которой есть отделения тяжёлой сочетанной травмы, нейрохирургия, отделение травмы кисти и многие другие! Вот переоборудуют травматологический центр, который построен по федеральному проекту, детская травматология идёт под откос, нет плановой медицины. Что происходит, товарищи?» — пишет С.

«Может, министр здравоохранения Алтайского края… пойдёт в уборщицы! Хотя не заставишь, он друг губернатора!» — предположил Алекс Северный.

«Если уж таких докторов в дворники отправляют, то надо срочно проверить наше министерство здравоохранения на вменяемость. Кто лечить нас будет? Малышева по телевизору? Я лично благодарна А. Острову за внука, он его оперировал, это доктор от бога, если надо, я пойду на митинг в защиту врачей, только сообщите, нельзя позволить творить произвол», — отмечает Тамара.

«Но мы не сможем что-то поменять, медицина Алтайского края лопнет, как аппендикс, и дождемся перитонита», — высказался Игорь Д.

«Больницы и поликлиники на Алтае работают на 50−60% помощи больным!» — считает Анатолий.

И действительно, из-за вспышек SARS-CoV-2 только в Барнауле закрыты на карантин или переведены в разряд ковидных госпиталей: роддом №1, краевая больница скорой помощи, два корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера, больница РТП, РЖД и краевой госпиталь ветеранов войн.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения алтайского края Дмитрий Попов является креатурой губернатора Виктора Томенко. Оба прибыли из Красноярского края. Там медицинский чиновник работал в должности заместителя министра здравоохранения и был замешан в скандале с закупкой льготных лекарств и возникшем дефиците лекарственных средств в крае.

Как сообщал сайт babr24, осенью 2018 г. чиновников красноярского министерства обвиняли в некорректной планировке закупочных процедур, из-за чего люди должны неделями ждать своих лекарств. Для решения данной проблемы из бюджета края пришлось выделить дополнительные 200 миллионов рублей. К «делу с лекарствами» пришлось подключаться прокуратуре края и Счетной палате. Депутат красноярского парламента Александр Глисков настаивал, чтобы по итогам проверок Дмитрий Попов был уволен по статье. Однако чиновник нет только не был уволен, но ещё и получил повышение в Алтайском крае. Этот шаг со стороны Виктора Томенко некоторые назвали сомнительным и неосмотрительным (кстати, он до сих пор публично не отреагировал на скандал с сокращением врачей).

Прибыв на Алтай, новый министр также отметился в нескольких скандалах, связанных с закрытием медицинских учреждений в районах края, неоднократно игнорировал просьбы коллективов разобраться с увеличившимся числом смертей. Все медицинские бунты нещадно подавлялись в ущерб лечению пациентов.

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Огромное число новых выявленных носителей коронавируса не может быть не связанным с многочисленными упущенными случаями возникновения очагов SARS-CoV-2 на Алтае.

Напомним, первый случай коронавируса в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, прибывшей транзитом через Москву из Доминиканской Республики. Несмотря на имевшиеся симптомы простудного заболевания, у женщины не взяли анализ и не поставили на учёт как прибывшую из-за рубежа. Муж зараженный более недели ходил на работу, считая себя здоровым.

С апреля по май в регионе отмечено ещё около десяти вспышек коронавируса Эпидемическая ситуация продолжает ухудшаться, 27 мая это показала вспышка в Рубцовском доме-интернате. За счет этого регион увеличил долю в общем проценте по СФО с 6 до 12%. Особенно цинично выглядит то, что реорганизация в ортопедическом отделении Центра охраны материнства и детства Алтайского края завершилась в День защиты детей. Очень хотелось бы верить, что выводы о случившемся не будут замалчиваться и что алтайская медицина не умрёт окончательно.

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