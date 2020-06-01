Петропавловск-Камчатский, , 08:36 — REGNUM Минздрав Камчатки признал, что в Петропавловске-Камчатском работают всего шесть бригад скорой помощи, а не 13 или 11 как ведомство утверждало ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«1 июня на линию вышли шесть медицинских бригад», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В минздраве региона отметили, что за ситуацией в скорой помощи Петропавловска-Камчатского сегодня следят все жители региона. Спасать положение с катастрофической нехваткой медиков ведомство намерено с помощью выпускников местного медицинского колледжа, которые выразили готовность работать в неотложке. Также в работе задействовали две бригады Камчатского центра медицины катастроф — для оперативного выезда на острые коронарные синдромы и автоаварии.

Сегодня в социальных сетях появилась фотография таблицы, из которой следовало, что на весь Петропавловск-Камчатский работает всего четыре бригады скорой помощи, причем, две из них работают только со случаями заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после публикаций в СМИ власти Камчатки признали факт массового заражения медиков на скорой помощи. Местное издание сообщило о дефиците бригад, но власти это опровергали, заявляя, что в столице региона работает то 13, то 11 бригад. Более того, УМВД РФ по Камчатскому краю возбудило административное дело в связи с публикацией «фейка». Достоверность сообщения краевых властей о достаточности персонала на скорой помощи потребовал проверить глава антикоррупционной комиссии Камчатки Сергей Мылов. По его данным в Петропавловске осталось всего шесть бригад скорой помощи.