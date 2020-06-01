Москва, , 07:30 — REGNUM Положительный результат показал тест на новый коронавирус у заслуженной артистки России, актрисы Елены Воробей. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

Она рассказала, что заражение подтвердилось еще три дня назад. Воробей отметила, что явных симптомов COVID-19 у нее не было. Актриса добавила, что в ближайшее время она должна пройти обследование по компьютерной томографии для определения состояния внутренних органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая стало известно, что у российской актрисы Натальи Вавиловой обнаружен коронавирус.

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