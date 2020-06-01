Пермь, 1 июня 2020, 07:23 — REGNUM В Пермский край доставлена крупная партия защитных масок — 20 тыс. штук. Средства индивидуальной защиты поступили из провинции Цзянси Китая в качестве подарка, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.
Поставка средств зашиты из Китая стала жестом дружественной взаимопомощи и, как отметила китайская сторона, направлена на совместное преодоление временных трудностей.
Маски поступили в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, откуда средства защиты будут переданы общественникам, волонтёрам и в ведомственные организации.
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